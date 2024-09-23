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В правительстве поддержали освобождение участников СВО от наказания на стадии суда

Кабмин поддержал законопроект об освобождении участников СВО на стадии суда

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Anelo/Shutterstock

Правительство России одобрило законопроект, в рамках которого участники специальной военной операции (СВО) смогут освободиться от уголовной ответственности на стадии судебного производства. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Реализация положений законопроекта не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ», — говорится в проекте отзыва.

Госдума уже приняла данный законопроект в первом чтении. 15 сентября документ был одобрен комитетом нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

Согласно инициативе, от уголовной ответственности предлагается освобождать обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу или заключивших контракт с Минобороны о прохождении военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. Изменения предлагается внести в статьи Уголовного кодекса России и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее в Госдуме оценили идею обязать клубы РПЛ отправлять часть средств на нужды СВО.

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