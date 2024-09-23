«Калашников» презентовал беспилотный вертолет

Концерн «Калашников» показал беспилотный вертолет «Альфа-Е» с грузовым кейсом на Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

По данным концерна, благодаря компактным габаритам беспилотник можно перевозить в легковом автомобиле, а сборка вертолета занимает 15 минут, ее может выполнить один человек. Управление «Альфа-Е» осуществляется с помощью мобильной наземной станции на расстоянии до 120 км.

«Максимальная высота полета достигает 3 000 м, а продолжительность нахождения в воздухе — до 1 часа 45 минут», — отмечается в сообщении.

Кейс вмещает груз размером 460х350х220 мм и весом до 7 кг.

13 сентября президент концерна Алан Лушников заявил, что «Калашников» совместно с другими предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов. Система защиты будет включать в себя средства поражения и разведки, а также подавления и физического уничтожения вражеских беспилотников.

30 августа Росгвардия приняла на вооружение обновленный по опыту специальной военной операции автомат АК-12 образца 2023 года.

Ранее «Калашников» показал новый подствольный гранатомет.