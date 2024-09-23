В МИД озвучили позицию России по ядерным испытаниям

Россия не меняла своей позиции по проведению ядерных учений и не будет их проводить, пока аналогичным образом поступают Соединенные Штаты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», — сказал Рябков, отвечая на вопрос журналиста по поводу возможности проведения испытаний.

Он добавил, что ядерный полигон на Новой Земле находится в полной готовности после определенных шагов Штатов в этой сфере.

В начале сентября Рябков сообщал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что необходимость уточнения ядерной доктрины России вызвали деструктивные действия Запада.

Ранее в США предупредили о риске выхода украинского конфликта на ядерный уровень.