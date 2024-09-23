Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине задержали трех поджигателей автомобилей военных

СБУ задержала трех человек, поджигавших машины военных в Тернополе и Черкассах

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале сообщила о задержании трех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) в Тернополе и Черкассах.

По данным ведомства, в приоритете у фигурантов были автомобили, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

Подозреваемым вменяют нарушение статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Этим же утром очередной случай поджога микроавтобуса, принадлежавшего украинским военным, зафиксировали в Киеве. Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Накануне очевидцы сообщали о взрыве.

16 сентября сообщалось, что за сутки на Украине подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге и три автомобиля военных.

На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей ВСУ и волонтеров. Примерно 25% поджигателей машин могут оказаться несовершеннолетними. Они соглашаются на такие акции за денежное вознаграждение в размере от $600.

Ранее украинские военные начали сторожить свои автомобили по ночам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами