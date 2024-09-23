На Украине задержали трех поджигателей автомобилей военных

Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале сообщила о задержании трех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей солдат Вооруженных сил страны (ВСУ) в Тернополе и Черкассах.

По данным ведомства, в приоритете у фигурантов были автомобили, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

Подозреваемым вменяют нарушение статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Этим же утром очередной случай поджога микроавтобуса, принадлежавшего украинским военным, зафиксировали в Киеве. Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Накануне очевидцы сообщали о взрыве.

16 сентября сообщалось, что за сутки на Украине подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге и три автомобиля военных.

На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей ВСУ и волонтеров. Примерно 25% поджигателей машин могут оказаться несовершеннолетними. Они соглашаются на такие акции за денежное вознаграждение в размере от $600.

Ранее украинские военные начали сторожить свои автомобили по ночам.