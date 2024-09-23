В Израиле призвали граждан проявить стойкость на фоне конфликта с «Хезболлой»

Граждане Израиля должны проявлять стойкость и хладнокровие на фоне расширения операции еврейского государства против шиитской организации «Хезболла» в Ливане, заявил глава израильского минобороны Йоав Галант. Его цитирует Times of Israel.

«Мы углубляем наши атаки в Ливане, последовательное выполнение операций продолжается. <...> Нас ждут дни, когда общественность должна будет проявить хладнокровие, стойкость и полное подчинение директивам командования тыла», — сказал министр.

По его словам, операция против «Хезболлы» будет продолжаться, пока жители севера Израиля не смогут безопасно вернуться в свои дома.

Утром 23 сентября в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские войска начали наносить многочисленные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. При этом представители армии пообещали позже предоставить все подробности об операции.

22 сентября глава Генерального штаба израильских войск Герци Халеви заявил, что с октября 2023 года армия его страны ликвидировала более 600 членов «Хезболлы». Также, по его словам, в будущем атаки ЦАХАЛ на объекты ливанского движения будут только усиливаться.

Ранее в России оценили вероятность полномасштабной войны между Израилем и Ливаном.