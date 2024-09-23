Помощник Путина обсудил с командованием ВМФ РФ итоги учений «Океан»

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота страны, где обсудил результаты учений «Океан-2024». Об этом сообщает РИА Новости.

В аппарате отметили, что в маневрах были задействованы флоты и Каспийская флотилия. Других подробностей там не привели.

В стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024» приняли участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов, а также более 90 тысяч военнослужащих. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Кроме того, к участию в мероприятиях привлекли оперативные группы других силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Колумнист американской газеты The Washington Post Ли Хокстейдер заявил, что учения «Океан-2024» показали, что не стоит в очередной раз недооценивать мощь российской армии, у которой есть возможность проецировать ее по всему миру.

Ранее на Чукотке высадили российский десант в рамках учений «Океан».