Российская авиация поразила места скопления сил и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 18 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары осуществлялись в районе населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька. Там, как уточнили в министерстве, были поражены позиции девяти бригад ВСУ, а также трех формирований территориальной обороны и одной бригады национальной гвардии.

Помимо этого, российские военнослужащие ударили по местам сосредоточения украинской армии в районе 14 населенных пунктов Сумской области. Там солдаты ВСУ расположились рядом с Белопольем, Будивельновым, Брусками, Глуховым, Дибровым, Журавкой, Ободами, Павловкой, Речки, Радьковкой, Стукаловкой, Сосновкой, Сумами и Угроедами.

Из этой же сводки следует, что Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки в Курской области более 340 бойцов и шесть единиц бронетехники. Кроме того, российские войска уничтожили восемь артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и пять автомобилей.

Ранее в Курской области назвали число поступивших заявлений о пропавших жителях.