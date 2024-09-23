Военкор Коц рассказал, каким образом российская армия будет брать Угледар

Российские военные будут брать город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) измором. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

«Предпринимавшиеся ранее попытки лобовых штурмов ни к чему не привели. Поэтому теперь группировки «Восток» и «Юг» пытаются окружить Угледар, отрезав его от линий снабжения», — написал он.

Военкор уточнил, что через Богоявленку со стороны Успеновки и Курахова проходит последняя подконтрольная Вооруженным силам Украины (ВСУ) дорога, по которой снабжается угледарский гарнизон. По его мнению, ВСУ и в окружении могут решить «отчаянно сражаться за Угледар».

«Освобождение города нанесет сильный удар по моральному духу ВСУ и позволит еще дальше отбросить ее на запад, сняв угрозу для Волновахи и трассы Донецк-Мариуполь», — добавил Коц.

23 сентября сообщалось, что Армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара.

Ранее морские пехотинцы ВС РФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона украинских войск под Угледаром.