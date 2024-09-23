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РФ просит суд в Гааге отклонить претензии Украины по Керченскому проливу и Азовскому морю

Кузьмин: РФ просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по Керченскому проливу

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Unsplash

Глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона просит Арбитражный суд в Гааге в полном объеме отклонить претензии Киева по иску о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я еще раз призываю вас не поддаваться на плохо продуманные, необоснованные ... отчаянные попытки Украины получить какой-либо вывод о спорной ситуации между ней и Российской Федерацией… Все претензии Украины являются безосновательными <...> и должны быть отклонены в полном объеме», — отметил дипломат.

Он уточнил, что претензии Киева выходят за рамки юрисдикции гаагского арбитража.

До этого Кузьмин говорил, что атаки ВСУ на Крымский мост могут иметь экологические последствия.

Также депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал «пустомельством» санкции Соединенных Штатов в отношении Крымского моста, отметив, что они никак не скажутся на развитии полуострова.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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