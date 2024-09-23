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РИА Новости узнали о дезертирстве в рядах ВСУ в Курской области

РИА Новости: отряды ВСУ в Курской области столкнулись с волной дезертирства

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Gleb Garanich/Reuters

Члены украинских специальных подразделений, которые вторглись в Курскую область, начали массово отказываться от выполнения приказов и дезертировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя российского силового ведомства.

По словам источника агентства, в некоторых формированиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказников «уже очень много».

«В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — подчеркнул он.

23 сентября командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил о замешательстве атаковавших Курскую область украинских подразделений. Он сослался на разведывательные данные и пояснил, что на фоне больших потерь солдаты ВСУ начали самовольно покидать свои позиции. Подобная ситуация наблюдается повсеместно.

Также генерал-майор обратил внимание, что сейчас ситуация в регионе контролируется Вооруженными силами РФ. Если сначала украинские военные пытались продвинуться вглубь субъекта, то сейчас они стараются «закопаться» и не попасть под удары российских бойцов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ход операции в Курской области.

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