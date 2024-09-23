Названа причина больших потерь ВСУ на фронте

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признают, что сейчас их потери на фронте увеличились, причиной стали более интенсивные бои. Об этом пишет газета Financial Times.

«У нас очень много потерь... Потерь стало больше, чем раньше», — рассказал командир бригады ВСУ.

Он назвал последние бои «очень ожесточенными».

Другой командир ВСУ с позывным «Феникс» отметил продолжающееся «давление» России на фронте. В ВСУ признают, что нападение на Курскую область вылилось для них сдачей многих позиций в Донбассе.

5 сентября главком ВСУ Александр Сырский признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе. Он отметил преимущество РФ в авиации, в ракетах, в артиллерии, количестве используемых боеприпасов, танках и боевых машинах пехоты.

Ранее названы причины возможной отставки Буданова.