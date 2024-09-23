В США назвали российский Су-35 идеальным истребителем

Российский истребитель Су-35 сможет конкурировать с иностранными аналогами даже в обозримом будущем. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Автор статьи Энтони Дж. Константини считает, что у Су-35 есть уникальные характеристики истребителя смешанного поколения, а также истребитель уже показывал свою боевую мощь. Автор назвал его «идеальным истребителем» из-за высокой скорости, возможностей проводить бой и продвинутых систем защиты.

Также Константини добавил, что Су-35 может обнаруживать воздушные суда противника на расстоянии до 350 километров. Обозреватель сослался на бывшего офицера НАТО, который тоже отметил, что если бы F-35 обнаружил российский истребитель, то из-за сверхманевренности машины он скорее отступит. Высокая маневренность Су-35 в том числе помогла достичь успеха в борьбе с украинскими ракетными пусковыми установками С-300 в 2022 году.

Ранее Украина начала переговоры о получении от Запада еще двух типов истребителей.