Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали российский Су-35 идеальным истребителем

TNI: Су-35 будет конкурировать с иностранными аналогами даже в будущем

close
Министерство обороны РФ

Российский истребитель Су-35 сможет конкурировать с иностранными аналогами даже в обозримом будущем. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Автор статьи Энтони Дж. Константини считает, что у Су-35 есть уникальные характеристики истребителя смешанного поколения, а также истребитель уже показывал свою боевую мощь. Автор назвал его «идеальным истребителем» из-за высокой скорости, возможностей проводить бой и продвинутых систем защиты.

Также Константини добавил, что Су-35 может обнаруживать воздушные суда противника на расстоянии до 350 километров. Обозреватель сослался на бывшего офицера НАТО, который тоже отметил, что если бы F-35 обнаружил российский истребитель, то из-за сверхманевренности машины он скорее отступит. Высокая маневренность Су-35 в том числе помогла достичь успеха в борьбе с украинскими ракетными пусковыми установками С-300 в 2022 году.

Ранее Украина начала переговоры о получении от Запада еще двух типов истребителей.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами