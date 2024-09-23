Украинский боец встретил в плену мобилизовавшего его военкома

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Радушинский встретил в российском плену сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Николая Юрченко, который занимался его мобилизацией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам украинского бойца, он первым узнал сотрудника ТЦК. Мужчина отметил, что его мобилизовали принудительно, что спровоцировало конфликт во время призывных мероприятий.

«Мы тогда же с тобой «бодались», когда меня заломали. Ну похож очень. Правда, никто тогда не представлялся из вас, мол, это ТЦК, и все», — обратился Радушинский к Юрченко.

Радушинский добавил, что его задержали на улице после вручения первой повестки. Он не стал сам идти в военкомат из-за наличия нескольких отсрочек после проведенных операций.

При этом Юрченко признался, что не узнал мобилизованного бойца. Сотрудник ТЦК попросил прощения за свой поступок, отметив, что сам стал жертвой собственного руководства.

До этого пленный украинский солдат Дмитрий Павлюк заявил, что попал на фронт в рамках принудительной мобилизации. Как рассказал мужчина, сотрудники территориального центра комплектования остановили его, когда он шел на работу. Во время беседы гражданину и вручили повестку.

Ранее на Украине мобилизованного инвалида с тремя пальцами сделали пулеметчиком.