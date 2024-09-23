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В Израиле раскрыли подробности об утренней атаке на объекты «Хезболлы»

ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане

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Amir Cohen/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля атаковали более 150 объектов движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщается в аккаунте пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на платформе X.

Из заявления следует, что в операции приняли участие десятки истребителей.

«Начиная с сегодняшнего утра <…> истребители атаковали более 150 целей», — говорится в публикации.

Утром 23 сентября в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что израильские войска начали наносить многочисленные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. При этом представители Армии обороны Израиля пообещали позже предоставить все подробности об операции.

22 сентября глава Генерального штаба израильских войск Герци Халеви заявил, что с октября 2023 года армия его страны ликвидировала более 600 членов «Хезболлы».

Также, по его словам, в будущем атаки ЦАХАЛ на объекты ливанского движения будут только усиливаться. Как сказал Халеви, военнослужащие еврейского государства хорошо подготовлены к следующим шагам против «Хезболлы» и заблаговременно распланировали соответствующие операции.

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.

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