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Российский военный рассказал о повторном использовании сбитых украинских дронов

Военный ВС РФ рассказал, что сбитые украинские дроны используются повторно

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российский военный с позывным «Тула» рассказал, что сбитые украинские дроны используются повторно. Его слова передает ТАСС.

Боец поделился, что российские военные разбирают сбитые украинские дроны и используют запчасти для починки российских аппаратов, либо перепрошивают их и используют их против Вооруженных сил Украины.

«Над нами работал вражеский Mavic. У него видимо села батарейка, и он опустился на землю, мы его забрали. Чаще они попадают к нам сбитыми или упавшими с большой высоты, тогда они уже не боеготовы», — пояснил военный.

Он добавил, что на БПЛА было нанесено клеймо фонда бывшего президента Украины Петра Порошенко, так что фонд «помог» и российской армии.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

Гладков рассказал, что в результате падения беспилотника повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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