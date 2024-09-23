Израиль наносит масштабные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля наносит многочисленные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ указали, что все подробности они предоставят позже.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее «Хезболла» сообщила об ударе по израильской военной технике.