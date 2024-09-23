Российский вертолет ударил по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выпуска ракет вертолет вернулся на площадку вылета.

Как отметили в ведомстве, по докладам разведки, личный состав и бронированная техника врага были успешно уничтожены.

На прошлой неделе заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ перебрасывают на Курское направление другие подразделения, поскольку понесли на нем большие потери.

Он также рассказал, что в начале наступления на Курскую область Вооруженные силы Украины сосредоточили более 200 танков и 400 единиц бронетехники. По его словам, в результате ВСУ понесли значительные потери и теперь используют резервные танки Leopard.

Ранее Су-34 уничтожил скопление личного состава Вооруженных сил Украины «умными» бомбами с УМПК.