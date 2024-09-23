«Ахмат» уничтожил французскую гаубицу под Курском

«Ахмат» уничтожил французскую САУ CAESAR в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Наши подразделения <…> уничтожили <…> CAESAR», — написал он.

По словам Алаудинова, иностранная техника высокого качества «сгорела прям очень хорошо». Он обратил внимание, что противник перекинул «новые отряды беспилотчиков», которые круглосуточно запускают дроны.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше половины военной техники, использованной при нападении на Курскую область.

22 сентября вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» атаковал живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.