Генштаб Израиля назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы»

Глава генштаба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщил о ликвидации с октября прошлого года более 600 бойцов радикального ливанского движения «Хезболла», передает Ynet.

По его словам, десятки из уничтоженных бойцов движения относились к военной верхушке «Хезболлы».

«Цена, которую платит «Хезболла», растет, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», — заявил Халеви.

Он добавил, что ЦАХАЛ хорошо подготовлен к следующим шагам и заблаговременно их планирует.

Economist со ссылкой на военные источники писал, что Израиль готовит наземную операцию в Ливане для создания буферной зоны к северу от границы между двумя государствами. Журнал отметил, что вторая дивизия ЦАХАЛ около месяца назад была развернута на севере, а боевые подразделения тренируются на базах в этом районе. Однако, согласно публикации, в высших военных и политических эшелонах Израиля нет единства. Некоторые выступают за быструю эскалацию, предлагая воспользоваться хаосом в «Хезболле», а другие являются сторонниками осторожного подхода, который заставит движение отступить.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников палестинского исламистского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. «Хезболла» выступила на стороне ХАМАС уже на следующий день после начала его конфликта с Израилем.

Последним эпизодом эскалации стал подрыв личных пейджеров у тысяч членов «Хезболлы» 17 сентября. На следующий день в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате пострадали более 4 тыс. человек. Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее в «Хезболле» заявили о новом этапе противостояния с Израилем.