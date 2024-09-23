Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштаб Израиля назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы»

Генштаб Израиля заявил, что за год ликвидированы более 600 бойцов «Хезболлы»

close
Global Look Press

Глава генштаба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщил о ликвидации с октября прошлого года более 600 бойцов радикального ливанского движения «Хезболла», передает Ynet.

По его словам, десятки из уничтоженных бойцов движения относились к военной верхушке «Хезболлы».

«Цена, которую платит «Хезболла», растет, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», — заявил Халеви.

Он добавил, что ЦАХАЛ хорошо подготовлен к следующим шагам и заблаговременно их планирует.

Economist со ссылкой на военные источники писал, что Израиль готовит наземную операцию в Ливане для создания буферной зоны к северу от границы между двумя государствами. Журнал отметил, что вторая дивизия ЦАХАЛ около месяца назад была развернута на севере, а боевые подразделения тренируются на базах в этом районе. Однако, согласно публикации, в высших военных и политических эшелонах Израиля нет единства. Некоторые выступают за быструю эскалацию, предлагая воспользоваться хаосом в «Хезболле», а другие являются сторонниками осторожного подхода, который заставит движение отступить.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников палестинского исламистского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. «Хезболла» выступила на стороне ХАМАС уже на следующий день после начала его конфликта с Израилем.

Последним эпизодом эскалации стал подрыв личных пейджеров у тысяч членов «Хезболлы» 17 сентября. На следующий день в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате пострадали более 4 тыс. человек. Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее в «Хезболле» заявили о новом этапе противостояния с Израилем.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами