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ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

РИА: удар нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Конотопе Сумской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск в Конотопе Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«Прилетело в ПВД на окраине Конотопа. Там еще и небольшой склад был. Говорят, с дронами», — рассказал он.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора телеграм-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг. Он добавил, что из-за конфискованного имущества не переживает, для него главное — это приблизить победу.

Лебедев переехал в Донецк после 2014 года и позднее получил российское гражданство. Свою деятельность он описал как «поддержку наших людей с той стороны». Он отметил, что не имеет журналистского образования и не может называться военкором. Координатор подполья уже опровергал заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы работает внештатным журналистом РИА Новости.

Ранее украинский военный признал, что Киев фактически потерял Покровск.

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