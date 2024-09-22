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ВКС России разгромили четыре базы боевиков в Сирии

ВКС РФ ударили по четырем местам базирования боевиков в двух провинциях Сирии

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Khalil Ashawi/Reuters

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) в сирийских провинциях нанесли удары по четырем местам базирования боевиков. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает ТАСС.

«В провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор ВКС России нанесены удары по выявленным местам базирования боевиков», — сказал он.

В минувший вторник, 17 сентября, Игнасюк заявил, что американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. Инцидент зафиксировали на юге провинции Хомс. Офицер добавил, что благодаря профессионализму российского летчика удалось избежать катастрофы — истребитель вовремя сменил курс.

В тот же день стало известно, что украинские власти договорились с членами «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) об открытии в Сирии нового фронта против российских военнослужащих, которые находятся на территории страны.

Ранее в России объяснили, почему Киев выбрал именно сирийских террористов.

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