В конфликте на Украине Запад должен выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой. Такое мнение в своем блоге на YouTube выразил британский эксперт Александр Меркурис.

Он считает, что у Запада нет шансов выйти из этого конфликта победителем. По мнению Меркуриса, единственный вопрос заключается в том, потерпит ли Запад геополитическое поражение либо он столкнется с катастрофой из-за прямого военного противостояния с РФ.

21 сентября издание Fox News сообщило, что Соединенные Штаты не готовы к потенциальному глобальному конфликту на нескольких фронтах против России, Китая, Ирана и КНДР. США и их союзники столкнулись с угрозой, с которой мировые державы не сталкивались со времен Второй мировой войны, поскольку Европа стала свидетелем конфликта России и Украины, где Москве якобы помогают Китай, Иран и Северная Корея, считают эксперты.

20 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет «поставить точку в войне» до конца года, что можно сделать с помощью второй международной мирной конференции.

Ранее украинский журналист связал отказ Киева от Крыма с окончанием конфликта.