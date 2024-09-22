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На Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине

Меркурис: Запад должен выбрать между поражением в конфликте и катастрофой

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В конфликте на Украине Запад должен выбрать между ограниченным поражением и глобальной катастрофой. Такое мнение в своем блоге на YouTube выразил британский эксперт Александр Меркурис.

Он считает, что у Запада нет шансов выйти из этого конфликта победителем. По мнению Меркуриса, единственный вопрос заключается в том, потерпит ли Запад геополитическое поражение либо он столкнется с катастрофой из-за прямого военного противостояния с РФ.

21 сентября издание Fox News сообщило, что Соединенные Штаты не готовы к потенциальному глобальному конфликту на нескольких фронтах против России, Китая, Ирана и КНДР. США и их союзники столкнулись с угрозой, с которой мировые державы не сталкивались со времен Второй мировой войны, поскольку Европа стала свидетелем конфликта России и Украины, где Москве якобы помогают Китай, Иран и Северная Корея, считают эксперты.

20 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет «поставить точку в войне» до конца года, что можно сделать с помощью второй международной мирной конференции.

Ранее украинский журналист связал отказ Киева от Крыма с окончанием конфликта.

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Операция на Украине
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