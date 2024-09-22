Украина фактически потеряла Покровск (украинское название Красноармейска). Об этом заявил командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным «Физик», слова которого передает американское издание Washington Post.

«Покровск уже можно назвать потерянным для Украины», — заявил он.

Washington Post подчеркивает, что Вооруженные силы России отрезали три основные дороги, а также продвинулись достаточно близко к городу, чтобы контролировать передвижение военнослужащих ВСУ с помощью артиллерии и БПЛА.

21 сентября бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не могут остановить наступление ВС РФ из-за нехватки ресурсов. Он отметил, что ВС РФ продолжают продвигаться вперед в том числе и на Покровском направлении. Эксперт счел вопросом времени момент, когда Покровск перейдет под контроль России. Джонсон также подчеркнул, что российские войска «все быстрее и быстрее» продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее на Украине рассказали о последствиях потери Покровска.