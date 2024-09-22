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Депутат Рады предрекла потерю Угледара из-за действий Сырского

Нардеп Безуглая обвинила главкома ВСУ в провале обороны на ряде направлений

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Из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Украиной Угледара — вопрос времени, считает депутат Рады Марьяна Безуглая. Этой точкой зрения она поделилась в своем Telegram-канале.

Она утверждает, что за Часовым Яром фортификаций нет, города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне.

«За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени», — пишет нардеп.

Она добавила, что третью штурмовую бригаду Сырский умышленно «разорвал на куски», когда военные захотели действовать «как единое слаженное штурмовое подразделение». Кроме того, уволили командира 110-й отдельной механизированной бригады, по ее мнению, сформировавшего одну из лучших сухопутных бригад.

Безуглая заявила, что в регион направляют бригады из необученных мобилизованных, а элитные подразделения ВСУ отсюда забрали.

«Разрыв между киевскими военными штабами и полем произошел», — отметила депутат.

Она пояснила, что сооружение фортификаций вокруг Покровско-Мирноградской агломерации не имеет отношения к генштабу ВСУ и является продуктом «горизонтальной координации военных администраций, местных подразделений, инженеров разного «происхождения», командования восточным фронтом «Хортица» и благотворителей».

Три дня назад Верховная рада уволила Безуглую с поста заместителя главы парламентского комитета по обороне и перевела в комитет по внешней политике.

Ранее Безуглую внесли в базу «изменников родины»».

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