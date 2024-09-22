СМИ узнали о подготовке Израиля к наземной операции в Ливане

Израиль готовит наземную операцию в Ливане для создания буферной зоны к северу от границы между двумя государствами, сообщает Economist со ссылкой на военные источники.

Один из офицеров резерва Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что планы наземного вторжения готовы, но у границы все еще нет достаточных сил, чтобы их осуществить. Журнал отмечает, что вторая дивизия около месяца назад была развернута на севере, а боевые подразделения тренируются на базах в этом районе.

Согласно публикации, в высших военных и политических эшелонах Израиля нет единства. Некоторые выступают за быструю эскалацию, предлагая воспользоваться хаосом в ливанском движении «Хезболла», а другие являются сторонниками осторожного подхода, который заставит движение отступить.

Утром 22 сентября Ливан запустил по территории Израиля более 100 ракет. Несмотря на это, Economist считает, что нынешнее обострение в регионе нельзя назвать полномасштабной войной: ни одна из сторон не задействовала свою полную огневую мощь.

Ранее в «Хезболле» заявили о новом этапе противостояния с Израилем.