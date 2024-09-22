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«Исламское сопротивление Ирака» ударило по Израилю БПЛА и ракетами

Шиитские группировки в Ираке заявили об ударах по Израилю ракетами и дронами

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Depositphotos

Радикальные группировки шиитского «Исламского сопротивления в Ираке» ударили по Израилю ракетами и дронами. Заявление об атаке опубликовано в Telegram-канале объединения.

В посте отмечается, что операции по разрушению опорных пунктов противника продолжаются с возрастающей скоростью.

Как утверждает «Исламское сопротивление в Ираке», его бойцы при помощи беспилотников атаковали «жизненно важную цель на оккупированных территориях» в долине реки Иордан. Кроме того, ракеты большой дальности «Аль-Аркаб» были запущены по северу Израиля.

Утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действительно сообщила, что со стороны Ирака приближались подозрительные воздушные цели, но были перехвачены.

Шиитские формирования в Ираке поддерживают палестинское движение ХАМАС в войне с Израилем. Конфликт начался с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года, когда тысячи его вооруженных сторонников проникли на территорию Израиля из сектора Газа.

Ранее Эрдоган призвал к исламской коалиции против Израиля.

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