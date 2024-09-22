В ВСУ забили тревогу из-за «миграции в тыл»

Военный 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов написал в соцсетях, что самовольно оставляет место службы. Его обращение приводит «Страна.ua».

«С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ (самовольное оставление места службы или воинской части. — «Газета.Ru»), до установления четких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — заявил Гнездилов.

Он потребовал, чтобы власти начали демобилизовать тех, кто служит давно. По его мнению, когда добровольцы видят, что срок службы не определен, права на увольнение из рядов ВСУ нет, они понимают, что «крепостное право не отменено». Гнездилов считает, что из-за отсутствия ясности по поводу продолжительности службы в украинской армии «начинается миграция в тыл, в относительную безопасность». Военный также задается вопросом, почему ротация солдат не происходит при наличии на Украине «пяти миллионов военнообязанных».

В начале месяца офицер ВСУ, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказывал, что в подразделениях украинской армии число дезертиров может достигать 30% от их личного состава. По его словам, самовольное оставление части без оружия стало обыденностью.

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