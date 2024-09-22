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На Украине оценили ситуацию на левобережье Купянска

Начальник ГВА Беседин заявил о критической ситуации на левобережье Купянска

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Таисия Лисковец/РИА Новости

На текущий момент на левобережье Купянска Харьковской области складывается критическая ситуация. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире телемарафона.

По словам Беседина, особо острая обстановка наблюдается в районе Заосколье. Туда, по данным начальника ГВА, не могут приехать энергетики, газовщики и сотрудники коммунальных служб для возобновления коммуникаций.

Также Беседин обратил внимание, что жители города неохотно проходят процедуру эвакуации.

18 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне наступления российских войск под Купянском начали оттягивать свои подразделения к реке Оскол. Но, как сказал эксперт, естественная водная преграда сильно затруднила логистику ВСУ.

20 сентября Марочко сообщил, что российским войскам осталось продвинуться всего на несколько километров под Купянском в Харьковской области для разрезания вдоль реки Оскол украинской группировки. Военный эксперт отметил, что силы РФ очень активно действуют в этом направлении, подключены все рода войск и служб.

Ранее в России заявили о важности возможного отхода ВСУ за Оскол.

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Операция на Украине
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