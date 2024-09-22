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Российские FPV-дроны уничтожили танк ВСУ в Курской области

МО: FPV-дроны ВС РФ уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские FPV-дроны уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, украинский танк был уничтожен в результате двух точных ударов дронами. На кадрах объективного контроля, опубликованных ведомством, видны прямые попадания боевых беспилотников, а также взрыв и пожар на месте уничтожения танка.

В Минобороны уточнили, что движение украинской машины военнослужащие группировки войск «Север» выявили с помощью беспилотника в ходе разведывательных мероприятий. По данным ведомства, танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.

22 сентября Минобороны РФ сообщало, что за прошедшие сутки потери украинские войска потеряли 380 военнослужащих и 11 единиц техники. Всего, по информации министерства, за время боевых действий в Курской области российские войска уничтожили более 16 тысяч украинских военнослужащих, 126 танков, 492 автомобиля, 795 боевых бронированных машин и 95 бронетранспортеров.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ не смогли прорваться на танке в Курской области.

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