В США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России

Экс-морпех США Брайан Берлеик объяснил, почему Западу бесполезно разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале военного.

По его словам, Запад не производит ракеты большой дальности в необходимых количествах, чтобы украинская сторона могла поражать цели с требуемой мощностью, которая была бы способна преодолеть плотную сеть российской противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам Берлеика, за время конфликта ВСУ показали, что им не удастся достичь целей путем применения дальнобойного оружия.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в полном соответствии с международным правом страны Европейского союза (ЕС) могут сами принимать решение о том, давать ли разрешение Украине применять переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России.

При этом Писториус отказался высказываться на тему того, какие мнения у правительства Великобритании и США на тему применения дальнобойного оружия украинской армией, отметив, что «не ему судить, о чем они говорят».

Ранее во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ.