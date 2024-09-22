Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подлодка «Магадан» завершила боевую службу в Японском море

Во Владивостоке встретили подлодку «Магадан» после службы в Японском море

close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония встречи экипажа многоцелевой дизель-электрической подводной лодки «Магадан», завершившего боевую службу в Японском море. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

«Месяц субмарина не всплывала. Моряки осваивали новые оперативные просторы. В район боевой службы пришли незаметно. Так же и ушли — не обнаруженным», — сказано в репортаже.

«Магадан» относится к подлодкам проекта 636.3 «Варшавянка». Автономность ее плавания составляет 45 суток, а предельная глубина погружения — 300 метров. Подводная лодка может развивать скорость в 18 узлов. Экипаж судна состоит из 52 человек. При этом подлодка оснащена крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать как морские, так и наземные цели.

19 сентября главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что «самое мощное и разрушительное оружие», которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), находится на крайне высоком уровне готовности к применению. По его словам, «это совершенно другой уровень».

Ранее у США появилась новая ударная атомная субмарина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами