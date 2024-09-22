Подлодка «Магадан» завершила боевую службу в Японском море

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония встречи экипажа многоцелевой дизель-электрической подводной лодки «Магадан», завершившего боевую службу в Японском море. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

«Месяц субмарина не всплывала. Моряки осваивали новые оперативные просторы. В район боевой службы пришли незаметно. Так же и ушли — не обнаруженным», — сказано в репортаже.

«Магадан» относится к подлодкам проекта 636.3 «Варшавянка». Автономность ее плавания составляет 45 суток, а предельная глубина погружения — 300 метров. Подводная лодка может развивать скорость в 18 узлов. Экипаж судна состоит из 52 человек. При этом подлодка оснащена крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать как морские, так и наземные цели.

19 сентября главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что «самое мощное и разрушительное оружие», которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), находится на крайне высоком уровне готовности к применению. По его словам, «это совершенно другой уровень».

Ранее у США появилась новая ударная атомная субмарина.