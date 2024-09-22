Алаудинов рассказал, сколько техники потеряли ВСУ в Курской области с момента нападения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше половины военной техники, использованной при нападении на Курскую область. Об этом рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, «Курская дуга» далась противнику очень непросто.

«Из всей техники, которая была задействована на этот блицкриг, — больше половины техники уже они (ВСУ. — прим. ред.) потеряли», — сказал генерал-майор.

ВСУ понесли значительные потери и не выполнили поставленную задачу по захвату Курской области, поэтому можно считать, что их операция провалилась, подчеркнул Алаудинов.

21 сентября сообщалось, что батальонная тактическая группа спецназа «Ахмат» за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе в Курской области. Как рассказал командир группы, было освобождено порядка семи километров в ширину и километра полтора в сторону занятых ВСУ территорий.

20 сентября командир спецназа «Ахмат» заявил, что в начале наступления на Курскую область украинские силы сосредоточили более 200 танков и 400 единиц бронетехники. По его словам, в результате ВСУ понесли значительные потери и теперь используют резервные танки Leopard.

Ранее Алаудинов сообщил о побеге десятков солдат ВСУ от ВС РФ под Курском.