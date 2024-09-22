Минобороны рассказало о действиях ВС РФ по выдавливанию противника из Курской области

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают уничтожать украинские войска, вторгнувшиеся в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.



По данным ведомства, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесено поражение в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый луг, Малая Локня и Плехово.

За минувшие сутки российские военные отразили семь атак противника в направлении Марьевки, Малой Локни и Большой Обуховки, в результате чего ВСУ потеряли 20 человек.

Также авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ отразила три попытки ВСУ прорваться через российскую госграницу в направлении сел Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 40 солдат, а также две бронемашины, два автомобиля и инженерную машину разграждения. Также удалось взять в плен пятерых бойцов армии Украины, отметили в Минобороны РФ.

22 сентября оборонное ведомство сообщило, что за прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 380 военнослужащих, а также 11 единиц техники.

Ранее бойцы «Ахмата» сбили в Курской области разведдрон ВСУ с швейцарской камерой за €80 тысяч.