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Минобороны рассказало о действиях ВС РФ по выдавливанию противника из Курской области

МО: войска «Севера» продолжают наступление в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» продолжают уничтожать украинские войска, вторгнувшиеся в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
 
По данным ведомства, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесено поражение в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Толстый луг, Малая Локня и Плехово.

За минувшие сутки российские военные отразили семь атак противника в направлении Марьевки, Малой Локни и Большой Обуховки, в результате чего ВСУ потеряли 20 человек.

Также авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ отразила три попытки ВСУ прорваться через российскую госграницу в направлении сел Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 40 солдат, а также две бронемашины, два автомобиля и инженерную машину разграждения. Также удалось взять в плен пятерых бойцов армии Украины, отметили в Минобороны РФ.

22 сентября оборонное ведомство сообщило, что за прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 380 военнослужащих, а также 11 единиц техники.

Ранее бойцы «Ахмата» сбили в Курской области разведдрон ВСУ с швейцарской камерой за €80 тысяч.

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Атаки на Курскую область
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