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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 380 солдат

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 380 военнослужащих, а также 11 единиц техники. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий в российском регионе украинские войска потеряли два танка и девять боевых бронированных машин. Также войска России уничтожили три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разминирования и 14 автомобилей ВСУ, добавили в Минобороны.

Всего, по информации министерства, за время боевых действий в Курской области российские войска уничтожили более 16 тысяч украинских военнослужащих, 126 танков, 492 автомобиля, 795 боевых бронированных машин и 95 бронетранспортеров.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. В итоге, по данным ведомства, украинская сторона потеряла до 20 человек личного состава. Помимо живой силы, украинская армия лишилась БМП, бронетранспортера, двух боевых бронированных машин и инженерной машины разграждения.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ не смогли прорваться на танке в Курской области.

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