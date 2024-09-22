Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 380 военнослужащих, а также 11 единиц техники. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий в российском регионе украинские войска потеряли два танка и девять боевых бронированных машин. Также войска России уничтожили три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разминирования и 14 автомобилей ВСУ, добавили в Минобороны.

Всего, по информации министерства, за время боевых действий в Курской области российские войска уничтожили более 16 тысяч украинских военнослужащих, 126 танков, 492 автомобиля, 795 боевых бронированных машин и 95 бронетранспортеров.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. В итоге, по данным ведомства, украинская сторона потеряла до 20 человек личного состава. Помимо живой силы, украинская армия лишилась БМП, бронетранспортера, двух боевых бронированных машин и инженерной машины разграждения.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ не смогли прорваться на танке в Курской области.