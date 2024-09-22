Появились кадры уничтожения украинской самоходки «Акация» в Курской области

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, на котором показан процесс уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

По данным оборонного ведомства, украинская техника была обнаружена в районе населенного пункта Зеленый Шлях. Место ее дислокации нашли подразделения «Северной» группировки войск. В операции по уничтожению задействовали барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Прямым попаданием оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил артустановку украинских националистов», — говорится в сообщении.

Накануне российский Су-34 уничтожил скопление личного состава украинской армии «умными» бомбами с УМПК. Информацию о том, что удар пришелся по цели, подтвердила российская разведка.

До этого Минобороны распространило видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области. Контроль за процессом ликвидации украинских машин, включая экипажи, велся с помощью воздушной разведки в режиме реального времени.

Ранее в США отметили интенсивность российских ударов по ВСУ в Курской области.