Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы «Ахмата» сбили разведдрон ВСУ с швейцарской камерой за €80 тысяч

РИА: бойцы «Ахмата» сбили в Курской области дрон ВСУ с камерой за €80 тысяч

close
«Алексей Смирнов»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Военнослужащие спецназа «Ахмат» перехватили в Курской области при помощи беспилотника разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» с дорогой швейцарской камерой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира группы спецназа с позывным «Аид».

«Это разведывательный дрон противника, называется он «Лелека». <...> Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по «Лелеке» не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно», — рассказал офицер.

По словам «Аида», на беспилотники данной модели установлены камеры, произведенные Швейцарии. Они бывают дневные и ночные. Первые стоят порядка €80 тысяч, а вторые — около €120 тысяч. Военный отметил, что на сбитом дроне была установлена дневная камера.

Он также добавил, что российские расчеты БПЛА охотятся не только на «Лелеку», но и на прочие дроны противника, включая «Бабу-ягу».

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ безуспешно пытались прорваться у села Плехово в Суджанском районе Курской области. В результате были уничтожены микроавтобус, пикап с пехотой, три миномета и боевая бронированная машина противника.

Ранее Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами