Бойцы «Ахмата» сбили разведдрон ВСУ с швейцарской камерой за €80 тысяч

Военнослужащие спецназа «Ахмат» перехватили в Курской области при помощи беспилотника разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» с дорогой швейцарской камерой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира группы спецназа с позывным «Аид».

«Это разведывательный дрон противника, называется он «Лелека». <...> Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по «Лелеке» не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно», — рассказал офицер.

По словам «Аида», на беспилотники данной модели установлены камеры, произведенные Швейцарии. Они бывают дневные и ночные. Первые стоят порядка €80 тысяч, а вторые — около €120 тысяч. Военный отметил, что на сбитом дроне была установлена дневная камера.

Он также добавил, что российские расчеты БПЛА охотятся не только на «Лелеку», но и на прочие дроны противника, включая «Бабу-ягу».

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ безуспешно пытались прорваться у села Плехово в Суджанском районе Курской области. В результате были уничтожены микроавтобус, пикап с пехотой, три миномета и боевая бронированная машина противника.

Ранее Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи.