Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина получает разведданные от Британии

UK Defence Journal сообщил о передаче британских разведданных Украине

close
US Department of Defense/AP

Украина получает разведданные от Британии. Об этом сообщает британское издание UK Defence Journal.

«Самолеты Королевских ВВС над Черным морем, включая самолеты Typhoon, танкер Voyager и самолет наблюдения RC-135, продолжают следить за российскими войсками. Наблюдательный самолет RC-135 был развернут для наблюдения за российскими войсками на Украине. Самолеты Typhoon, чтобы сопровождать его», — сообщает издание.

Уточняется, что формально полученные данные отправляются лишь странам НАТО.

«Присутствие Королевских ВВС призвано успокоить союзников и поддержать Украину, а также показать Москве, что их не отпугнут угрозы», — отметили авторы материала.

До этого ФСБ РФ выявила признаки британской разведдеятельности в Херсонской области в интересах Киева посредством организации «Британский совет».

Ранее в Госдуме обвинили Британию в участии в нападении на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами