Подразделениями «Южной» группировки войск уничтожили до 560 украинских военных, а также шведскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer и четыре американских гаубиц М777 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 560 солдат, две бронемашины, 20 автомобилей, САУ Archer, четыре гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», а также два склада боеприпасов.

22 сентября стало известно, что российские войска взяли штурмом Новолюбовку в ДНР.

17 сентября американская газета The Wall Street Journal сообщала, что потери украинских войск за все время с начала боевых действий составляют примерно 480 тысяч солдат, включая раненых.

Ранее Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ.