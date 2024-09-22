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Атаки ВСУ оставили без света два села в Белгородской области

Гладков: два села в Белгородской области оказались обесточены из-за атаки ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Два села в Белгородской области — Новая Таволжанка и Архангельское — оказались обесточены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также в результате атак двух дронов повреждены несущая стена и остекление складского помещения на территории производственного предприятия.

21 сентября около 20 тыс. жителей Шебекина были отключены от электроэнергии из-за аварии. Кроме того, после атаки ВСУ были обесточены два села и четыре хутора в Белгородской области.

По словам Гладкова, ВСУ прицельно бьют по спецтехнике во время ремонта инфраструктуры, что существенно замедляет ход восстановительных работ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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