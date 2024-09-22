Украина начала переговоры о получении от Запада еще двух типов истребителей

Украина планирует получить от Запада еще два типа истребителей — Gripen и Eurofighter. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

«Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ», — сказал он.

По словам Умерова, вскоре станет известно о результатах этих переговоров.

Также министр напомнил, что западные союзники обещали передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские F-16 и французские Mirage-2000. Обязательства по поставкам F-16 частично выполнены, добавил Умеров.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных союзников первую партию F-16. За истребители глава государства поблагодарил США, Данию и Нидерланды. Всего они направили в зону конфликта 10 воздушных судов.

Главком ВСУ Сырский сообщил, что разбившийся на Украине истребитель F-16 перед крушением «гонялся» за одной из российских ракет. При этом он не подтвердил и не опроверг версию о том, что самолет сбили из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot, пообещав «в ближайшее время» раскрыть результаты расследования. Украина потеряла свой первый F-16 в конце августа, в Раде назвали причиной крушения дружественный огонь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали возможную причину первого крушения F-16 на Украине.