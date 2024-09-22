Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на передвигающийся по трассе автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«В Белгородском районе на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь дрон атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель», — рассказал чиновник.

Мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног. Сейчас он получает медицинскую помощь.

Вскоре после сообщения об атаке на автомобиль на территории Белгородской области была объявлена ракетная тревога.

21 сентября два села и четыре хутора в Белгородской области оказались обесточены из-за атаки ВСУ. В поселке Октябрьский беспилотник атаковал трактор, в результате чего получил ранения водитель. Его доставили к медикам с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Ранее на «Госуслугах» появился сервис помощи жителям Белгородской области.