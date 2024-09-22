Бывшего адвоката Эльмана Пашаева могут уволить из ВС РФ из-за того, что он самовольно покинул воинскую часть и уехал в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Возможной альтернативой увольнения Пашаева станет назначение дисциплинарного взыскания. Сослуживцы юриста из пятой бригады рассказали, что участвуют в активных боевых действиях, поэтому никто из них не получает отпуск или увольнение. Выезд из зоны СВО возможен по рабочей командировке, однако о направлении Пашаева в таковую не известно.

17 сентября Пашаев был задержан по подозрению в обмане мужа Елены Блиновской Алексея Блиновского на 45 млн рублей.

В зоне СВО Пашаев находится с 2023 года. В апреле 2024 года Пашаев получил тяжелое ранение — после удара беспилотника ВСУ по месту расположения бригады под Угледаром экс-адвоката доставили в Москву с ранением ноги и контузией. Вскоре он вернулся в зону СВО — и снова был ранен. В июле Пашаев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника. 14 августа он заявил «Газете.Ru», что вернулся на спецоперацию.

Ранее Пашаев предложил критикам поехать с ним в Донбасс.