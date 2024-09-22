Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат самолетного типа уничтожили над регионом в 9:15 мск. Таким образом российское военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по российским объектам.

Этим же утром силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.