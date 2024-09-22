Украинские войска уже не могут снабжать свои подразделения через Красноармейск (украинское название — Покровск) и фактически потеряли город как логистический узел. Об этом в беседе с газетой Washington Post рассказал командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным «Физик».

По словам офицера, Украина «уже можно сказать, что потеряла» Покровск в качестве логистического узла, так как российские солдаты перерезали три основные дороги, ведущие к городу. Где-то этого удалось добиться, подорвав мосты, где-то — продвижением, которое позволило артиллерии и беспилотникам контролировать перемещение подразделений ВСУ.

«Мы не можем накопить достаточно сил... для контрнаступления. То есть мы вынуждены все время обороняться и медленно — если нет другой возможности не быть окруженными или чего-то еще — медленно отходить», — описал «Физик» ситуацию на фронте.

18 сентября полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских сил в подконтрольных районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведет к военному разгрому ВСУ. По его мнению, военно-политическое руководство Украины остановилось на неправильной стратегической цели.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон указал на неспособность ВСУ остановить наступление России.