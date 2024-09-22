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В Днепре произошел взрыв

В Днепре произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинском городе Днепре (Днепропетровск до 2016 года) произошел взрыв. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся. По данным украинского министерства цифровой трансформации, на 10:09 мск, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.

Незадолго до этого Telegram-канал «Общественное» сообщал о серии взрывов в городе Павлограде на Украине. В ночь на 22 сентября подпольщик Сергей Лебедев также заявлял, что на складе Вооруженных сил Украины в Шевченковском районе Харькова произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о повреждении энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

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