В Павлограде на Украине произошла серия взрывов

В городе Павлограде на Украине произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

О взрывах сообщалось в 8:30 и 8:40 мск. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 22 сентября подпольщик Лебедев заявил, что на складе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шевченковском районе Харькова произошел взрыв. В городе были слышны звуки работы местных сил ПВО.

Этим же вечером мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе. Было зафиксировано два попадания авиационных бомб с корректируемой траекторией полета.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.