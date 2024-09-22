На подлете к Воронежской области сбит украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет. Исходя из оперативной обстановки, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — рассказал чиновник.

7 сентября в Воронежской области в Острогожском районе ввели режим ЧС после возникновения пожара на складе боеприпасов вследствие атаки украинских БПЛА. Борьба с огнем продолжалась до 10 сентября.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.