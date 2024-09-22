Силы ПВО уничтожили 15 дронов над территорией России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили и перехватили 15 украинских беспилотников над российской территорией в течение ночи. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть беспилотников были сбиты над Азовским морем. Четыре беспилотника уничтожены над Ростовской областью, два — над Курской, а также по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

В министерстве отметили, что таким образом были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки на российские объекты с использованием беспилотников самолетного типа.

Также утром 22 сентября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что над территорией региона сбили БПЛА. В результате произошедшего пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, сообщал, что в регионе после падения дрона загорелась трава. По словам чиновника, это произошло в Миллеровском районе.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.