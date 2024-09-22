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Российская ФАБ ликвидировала командный штаб ВСУ у границы Курской области

Офицер Каштан: вблизи границы Курской области уничтожен командный штаб ВСУ

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РИА Новости

Российские войска сбросили фугасную авиабомбу (ФАБ) на командный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от границы Курской области, уничтожив расположение противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комбата тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным Каштан.

«Прямое попадание ФАБ», — заявил офицер, отметив, что в распоряжении военных есть кадры объективного контроля.

По словам Каштана, уничтожение штаба оставило подразделения ВСУ без регулярной координации на несколько дней. Он также добавил, что российская авиация активно применяет ФАБ для вытеснения врага с территории Курской области.

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что ВСУ не смогли прорваться на танке в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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