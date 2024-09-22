Над Астраханской областью сбили украинские беспилотники

Над территорией Астраханской области ночью 22 сентября сбили беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории региона. Однако средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. В результате инцидентов никто не пострадал, заключил он.

Этой же ночью в Ростовской области около 2:00 был сбит беспилотник, сообщал губернатор Василий Голубев. По словам чиновника, это произошло в Миллеровском районе. Обломки дрона упали в поле, из-за чего загорелась сухая растительность. Сейчас к месту ландшафтного пожара выехали экстренные службы. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об ударе ВСУ еще по трем населенным пунктам региона. В селе Николаевка БПЛА сбросил взрывное устройство на припаркованный автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В селе Ясные Зори из-за прилета боеприпаса загорелась кровля частного дома, а в городе Шебекино FPV-дрон повредил кровлю многоквартирного дома.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.